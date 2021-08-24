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Общество24 августа 2021 17:21

Тонну фальсифицированного масла обнаружили в воинской части в Сочи

Продуктом на основе растительных масел и жиров кормили солдат
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Олег Рукавицын

Фото: Олег Рукавицын

В воинской части Сочи накануне обнаружена тонна фальсификата. Пробы сливочного масла, которое использовали при приготовлении еды, были отправлены на анализ по госзаданию. Результаты показали наличие в продукте запрещенных растительных масел и жиров, а также нескольких кислот. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Молочный продукт производится предприятием «Промальянс». Кроме наличия в «Масле сливочном несоленом 72,5%» запрещенных веществ, состав на упаковке не соответствовал фактическому.

- В ходе проверки были обнаружены нарушения требований ГОСТа, - прокомментировали в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора. – Тонна фальсификата уже изъята и уничтожена.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что кубанское предприятие снова выпускало продукцию с запрещенными веществами. Маслосырзавод «Славянский» привлечен к административной ответственности за фальсификацию продукции.