Фото с сайта администрации Сочи

Горнолыжным курортам Сочи подобрали «новогодний наряд». Дизайн-концепцию полностью согласовали с администрацией курорта. Об этом сообщает мэрия Сочи.

Чиновники утвердили цветовую гамму и тренды. Какой она будет - пока секрет. Ясно одно - в горном кластере станет значительно ярче, снежнее и веселее. Принарядиться обязали также, кафе, рестораны и объекты торговли.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии курорта, к 10 декабря новогодняя атмосфера будет царить не только в горах, но и в прибрежной части курорта.

Если же говорить о зимнем туристическом сезоне, то на южном склоне «Роза Хутор» дополнительно построят 2, 5 километра трасс, на «Газпроме» установят самую высокогорную елку, а на курорте «Красная Поляна» модернизируют систему оснежения. Зимой также продолжит работу Кавказский заповедник. К новому году планируется модернизировать визит-центр и обновить вольерный комплекс.

Продолжат и реализацию проекта «единый ски-пасс», оказавшегося популярным среди туристов и горожан. Их за прошлый сезон продали свыше миллиона.

- Это на 20% больше предыдущего показателя, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Работа в этом направлении будет продолжена.