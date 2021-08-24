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Общество24 августа 2021 17:41

Изолятор временного содержания построят к ноябрю 2022 года в Краснодаре

Режимный объект вместимостью 200 человек возведут на улице Заводской
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Тимур Ханов

Фото: Тимур Ханов

В Краснодаре запланировано построить новый изолятор для временного размещения подозреваемых. Об этом стало известно из информации на сайте госзакупок. МВД уже готово выделить на возведение помещения более 164 миллионов рублей.

- Изолятор временного размещения возведут по адресу улица Заводская, 28, - подчеркнуто в сообщении. – Строительством займется компания «Оргтехстрой», которая единственная подала заявку на исполнение проекта.

Как сообщается на сайте госзакупок, средства на строительство будут выделены из федерального бюджета: в 2021 году уже отведено 103 миллиона рублей, в 2022-м сумма составит 61,2 миллиона рублей.

Сам изолятор по проекту будет состоять из отдела администрации, контрольно-пропускного пункта, режимного помещения, гаража и места для служебных собак.

Построить и открыть для работы пункт планируется уже в ноябре 2022 года.