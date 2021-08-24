На архитектурную премию ARCHDAILY & STRELKA AWARD 2021 претендует «Ривьера» в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи реконструируют известную набережную «Ривьера». А пока продолжается ремонт, зону отдыха уже внесли в лонг-лист одной из престижных архитектурных премий ARCHDAILY & STRELKA AWARD 2021. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

По проекту архитектора Алисы Шмелевой в реконструкции используются дерево, бетон, стекло и природные цвета. Ночью территория освещается для удобства и в то же время дополнения авторской задумки.

- Набережная «Ривьера» - популярное место среди молодежи, туристов и жителей Сочи. Территория нуждалась в обновлении для возврата былой востребованности. Сейчас это достигается современными решениями в задумке реконструкции, - прокомментировал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Семен Вялкин.

Ранее, в августе 2021 года, губернатор края Вениамин Кондратьев посетил Сочи, в ходе чего глава города Алексей Копайгородский ознакомил главу с уже проведенными работами на набережной «Ривьера». 3-й этап реконструкции запланирован на ноябрь этого года.