В Сочи в аварию попала Lamborghini за 13 миллионов рублей

Фото: кадр из видео.

Авария произошла в Сириусе днем во вторник, 24 августа. По словам очевидцев, в ДТП попал арендованный автомобиль, стоимость которого оценивается в 13 миллионов рублей. На сутки взять такую тачку обойдется в 80-100 тысяч рублей.

Элитная иномарка столкнулась с легковушкой Hyundai. От удара Lamborghini Huracan продолжила движение и врезалась в дорожное ограждение. Пострадавших в аварии нет. Причины происшествия выясняются.

По словам очевидцев, Lamborghini ранее видели на других улицах. Водитель, говорят, шустро лавировал между машинами, пытаясь всех обогнать.

Напомним, в апреле 2021 года в горах Сочи лихач разбил дорогой спорткар Lamborgini Urus. Ремонт машины, по предварительным подсчетам, обошелся в кругленькую сумму, которую можно потратить на квартиру у моря.