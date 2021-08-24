Спрос на сочинскую недвижимость преодолел пик и пошел на убыль

Фото пресс-службы администрации Сочи

В начале этого года цены на покупку жилья в Сочи взлетели выше гор. Квадратный метр в новостройке на курорте летом стоил 305,9 тысячи рублей. Впервые в рейтинге Москва осталась позади. Но сейчас наметился плавный спуск. Агенты по недвижимости фиксируют спад покупательского интереса, а стоимость за элитные метры заморозилась на отметке 4-месячной давности.

- В июле 2021 года количество запросов на покупку недвижимости в Сочи уменьшилось на 4%. Уже 4 месяца снижается активность покупателей жилья в городе, а его стоимость остается на одном месте,- рассказывает эксперт по местному рынку Кирилл Флутков.

Вообще, все южные города в этим летом удивили ростом стоимости "квадрата". Например, в Краснодаре цена за однушку в новостройке выросла вдвое по сравнению с прошлым годом. Чуть дешевле квартиры в Севастополе. Впрочем, впереди еще бархатный сезон и, возможно, рынок недвижимости ждет новое потрясение.