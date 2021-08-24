В Сочи представили видеогид по курорту

Фото пресс-службы администрации Сочи

Новый проект снят в формате видеогида и носит название "А в Сочи лучше".

Это серия размещенных на специальном портале клипов о жизни на южном курорте. Создатели фильмов попытались за 10 минут, а столько длится один ролик, рассказать о малоизвестных и обычно остающиеся вне поля зрения туристов, фактах жизни колоритного Юга. Такая презентация, по мнению ее авторов. сделает курорт еще более народным.

- Несмотря на проведение крупных мировых событий, с имиджем Сочи работать нужно постоянно. Негативные отголоски оставляют и стереотипы прошлых лет. В результате многие предпочитают отдых за границей, Прогнозируемый социальный эффект от проекта - рост внутреннего туризма даже после открытия международных границ. Весь контент проекта раскрывает мысль, что отдыхать в Сочи - круто, модно, не обязательно дорого и интересно, даже в период межсезонья, - рассказала гендиректор созданного по решению местного Городского собрания Агентства по развитию туризма в Сочи Алла Солод,

В первом сезоне этого сериала будет 30 серий о городском отдыхе, походах одного дня, водных развлечениях, гастротуризме, экстриме, в общем, всего не перечислить.

По мнению администрации города, курирующих съемки, проект поможет спланировать отдых в и открыть отдыхающим новые интересные места Сочи