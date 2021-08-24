Не все сочинские школьники в День знаний смогут принять участие в торжественной линейке

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В число 500 счастливчиков попали первоклашки с родителями, учащиеся выпускных классов и педсостав общеобразовательных учреждений. В некоторых школах решили провести онлайн-трансляции праздника, чтобы не попавшие на торжественную линейку, не чувствовали себя обделенными.

- Таковы рекомендации Роспотребнадзора и Министерства образования, к которым мы должны прислушаться ради безопасности и здоровья наших детей, - рассказал мэр города Алексей Копайгородский.

К началу этого учебного года две школы Сочи приросли новыми корпусами, рассчитанными на 400 каждый. Всего же в городе за парты сядут 76 тысяч детей, 9 тысяч из которых - первоклассники.