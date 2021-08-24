Спасатели нашли заблудившихся в Сочи туристов и помогли им спуститься с гор

Фото пресс-службы аварийно-спасательной службы "Кубань-спас"

Двое молодых людей из Ставропольского края перед началом похода выполнили все необходимые условия: они зарегистрировали свою группу в Псебайском филиале «Кубань-Спас», обозначили маршрут, взяли всю необходимую экипировку, но путешествие все равно вышло из-под контроля. Уже заканчивая маршрут, они сбились с пути и заблудились на участке между перевалом Аишха и кордоном Пслух. Проанализировав обстановку и решив, что продолжать путь небезопасно, ребята попросили помощи у оперативного дежурного Псебайского АСО.

- Информация была передана в Краснополянский отряд, спасатели которого связались с пострадавшими по сотовой связи, определили район поиска и незамедлительно выдвинусь в направлении перевала Аишха, - рассказали в аварийно-спасательной службе «Кубань-Спас».

На поиски незамедлительно выдвинулся отряд спасателей. Достаточно быстро и благодаря верно переданным координатам туристы были обнаружены на высоте примерно 1000 метров над уровнем моря. На вездеходе группу спустили в Эсто-Садок. Помощь медиков мужчинам не понадобилась.