Более тысячи полицейских в Сочи будут охранять школьников в День знаний

Фото пресс-службы администрации города-курорта Сочи

К соблюдению правопорядка и безопасности 1 сентября в Сочи планируется задействовать около 300 сотрудников полиции, 80 военнослужащих и 540 представителей общественных формирований правоохранительной направленности. Люди в погонах будут не только лично дежурить на школьных линейках. Все происходящее в сочинских школах и вокруг них зафиксирует система видеонаблюдения, на создание которой в этом году было выделено около 200 миллионов рублей.

- Сегодня мы отработали систему взаимодействия с правоохранительными органами, которые ведут охрану школ и детских садов. Большое внимание уделено системе видеонаблюдения, хранению информации. Поручил профильному блоку обеспечить подсветку пешеходных переходов в городе в вечернее время, особенно при подъездах к образовательным учреждениям, - подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

Об обеспечении общественной и антитеррористической безопасности в День знаний и в период избирательной кампании на территории города говорили на совместном расширенном заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы. Ко дню голосования, которое начнется 19 сентября и продлится 3 дня, на территории курорта создано 238 избирательных участков. За несколько дней до выборов все участки будут обследованы саперами и кинологами, а после взяты под круглосуточную охрану до окончания подсчета голосов. Следить за безопасностью в период проведения выборов привлекут около 1,5 тысячи сотрудников полиции, 600 военнослужащих и более тысячи казаков.