В Краснодаре неагрессивных и здоровых собак отлавливают, стерилизуют и выпускают снова на улицы

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре работает программа по отлову бродячих животных. Под "колпаком" властей дворняги, разгуливающие у школ, детсадов и поликлиник. Заявку можно подать в департамент городского хозяйства и ТЭК, обязательно в письменном виде с указанием контактов того, кто в день отлова покажет точное место обитания Шариков и Тузиков. Таким образом, за этот год 516 бездомных собак были пойманы и обследованы ветеринарами. Если дворняге требовалось лечение, то ее пролечивали. Здоровых и неагрессивных животных вакцинировали от опасных заболеваний, стерилизовали, чипировали и снова выпускали на улицы Краснодара.

- На этой неделе заключен еще один контракт с подрядной организацией, по которому будут отловлены еще около 500 животных. Он предусматривает в том числе мероприятия по стерилизации собак, не проявляющих немотивированной агрессивности, их возвращению на прежние места обитания после осмотра, оказанию ветеринарной помощи, дегельминтизации и вакцинации, - рассказали в МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства».

Сейчас в приюте под присмотром волонтеров находятся 180 собак. Они ждут, когда ветеринары признают их безопасными для общества и разрешат вернуться в привычную среду обитания. Бывали случаи, когда из приюта псины возвращались не на улицу, а находили хозяев и переезжали жить в новую и любящую семью.

Всего же до конца года в Краснодаре планируют отловить и стерилизовать более 1 тыс. бездомных животных. Еще через год эти цифры должны вырасти. В поселке Березовом планируют построить новый городской приют для безнадзорных животных. «Собачкина деревня» займет территорию в 1,3 гектара.