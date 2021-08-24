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Общество24 августа 2021 23:44

В Краснодаре Роспотребнадзор разрешил открыться «Фудмаркету»

Ресторанный комплекс по требованию санврачей был закрыт в течение 9 месяцев
Евгения ХАЛИКОВА
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фото пресс-службы "Фудмаркет"

фото пресс-службы "Фудмаркет"

Сейчас ресторанный комплекс работает не в полную силу. Возобновить деятельность смогли лишь 6 ресторанов, расположенных на территории «Фудмаркета».

- Друзья, сегодня мы с вами начали тестировать обновленную работу «Фудмаркета». И это было о-о-очень волнительно, - поделились эмоциями в соцсетях заведения его создатели.

Владельцы рассказали, как теперь будет работать комплекс. Если раньше посетители сами свободно перемещались по территории фудкорта, то теперь это под запретом. Гость заведения должен выбрать стол, по QR-коду оформить заказ, оплатить картой и ждать, когда придет официант.

«Фудмаркет» открылся летом 2020 года, но уже в ноябре перестал работать по требованию Роспотребнадзора. По данным ведомства, там не соблюдались ковидные ограничения.