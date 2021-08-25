Что произошло за ночь 25 августа: Третья волна коронавируса накрыла Кубань

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Что произошло за ночь 25 августа 2021. В Сочи в аварию попала Lamborghini за 13 миллионов рублей. Есть один пострадавший.

Тонну фальсифицированного масла обнаружили в воинской части в Сочи. Продуктом на основе растительных масел и жиров кормили солдат.

После ЧП в Сочи сенатор Алексей Пушков призвал срочно регулировать движение самокатов. Пока по закону водители средств индивидуальной мобильности приравниваются к пешеходам.

На Кубани отменили режим ЧС. Ситуация сохраняется только в Анапе и Темрюкском районе.

В Краснодарском крае план вакцинации от коронавируса выполнили на 66%. Прививочная кампания продолжается.