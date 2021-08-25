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Общество25 августа 2021 8:05

Что произошло за ночь 25 августа: Третья волна коронавируса накрыла Кубань

Что произошло за ночь 25 августа в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

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