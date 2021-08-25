Из-за аварии без воды остались два пригородных поселка в Краснодаре

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Поздно вечером 24 августа произошла утечка холодной воды на трубопроводе в районе улицы 2-я Целиноградская. В связи с аварией без воды остались микрорайон Молодежный и поселок Витаминкомбинат.

- Около 25 тысяч человек остались без холодного водоснабжения из-за аварии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В мэрии добавили, что аварию устранили уже к двум часам ночи 25 августа

- Ремонтно-восстановительные работы на трубопроводе завершены. Водоснабжение потребителей возобновили в 01.44, - сообщили специалисты.