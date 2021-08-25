Туриста с травмами эвакуировали вертолетом со склона горы в Сочи

Фото пресс-службы ЮРПСО

Два туриста из Краснодара передвигались от поселка Новопрохладного к горе Дзювя. На высоте около 2470 метров над уровнем моря один из мужчин упал и повредил руку, также сильно ударил грудную клетку. Дальше они передвигаться самостоятельно не могли, потребовалась помощь спасателей.

- Для эвакуации туристов к месту направили вертолет Ка-32. Мужчин нашли на альпийском склоне. Их подняли на борт и доставили на базу, где передали врачам скорой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В настоящее время туристы находятся под наблюдением медиков, их жизням ничего не угрожает.