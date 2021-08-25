В Геленджике построят парк развлечений «Союзмультфильма»

Компания выбирает площадку для строительства парка развлечений в Геленджике Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Парк развлечений «Союзмультфильма» может появиться в Геленджике. Сейчас сотрудники студии подбирают подходящую для строительства площадку.

- В настоящее время обсуждается бизнес-модель проекта. Ее необходимо еще согласовать с властями, - говорит директор студии Борис Машковцев.

Проект масштабируется и развивается. В этом году тематический парк развлечений откроют в Казани. А в 2022 году - в Перми, сообщает ТАСС.

Проект помогает детям и взрослым получить новые навыки, раскрыть свои таланты и по-новому взглянуть на мультфильмы.