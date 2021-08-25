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Общество25 августа 2021 8:39

Погода на 25 августа 2021 года в Краснодаре: ураган накроет краевой центр

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 25 августа 2021 года в Краснодаре
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: AlekseiKopaigorodskii

Фото: AlekseiKopaigorodskii

Ураган накроет краевой центр в среду, 25 августа. На Кубань вернется шквальный ветер. Порывы ветра будут достигать 14 м/с. К счастью, обойдется без ливней. Они оставили край в покое и перебрались в соседний регион.

«КП» - Кубань» выяснила, какой будет погода на 25 августа 2021 года в Краснодаре.

- В среду воздух прогреется до плюс 32 градусов, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Осадков не ожидается.

Уже днем Кубань накроет ураган. Порывы ветра в Краснодаре будут достигать 14 м/с.