Погода на 25 августа 2021 года в Анапе: солнце и адское пекло накроют побережье Черного моря
Фото: Максим ПЕСКОВ
Залповые ливни больше недели мучили жителей и гостей Анапы. За сутки на курорте выпала норма осадков за несколько месяцев. Город в прямом смысле ушел под воду и превратился в огромный бассейн.
Сейчас на курорте действует режим ЧС. Но ситуация уже стабилизируется. Большая вода сошла в море. Теперь спасатели ликвидируют последствия разгула стихии.
«КП» - Кубань» выяснила, какой будет погода на 25 августа 2021 года в Анапе.
- Ожидаем, что в среду воздух прогреется до плюс 32 градусов, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.
Также на курорте ожидается штиль. Порывы ветра не превысят 2-4 м/с.