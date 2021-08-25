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Общество25 августа 2021 8:47

Погода на 25 августа 2021 года в Анапе: солнце и адское пекло накроют побережье Черного моря

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 25 августа 2021 года в Анапе
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Погода на 25 августа 2021 года в Анапе: солнце и адское пекло накроют побережье Черного моря

Погода на 25 августа 2021 года в Анапе: солнце и адское пекло накроют побережье Черного моря

Фото: Максим ПЕСКОВ

Залповые ливни больше недели мучили жителей и гостей Анапы. За сутки на курорте выпала норма осадков за несколько месяцев. Город в прямом смысле ушел под воду и превратился в огромный бассейн.

Сейчас на курорте действует режим ЧС. Но ситуация уже стабилизируется. Большая вода сошла в море. Теперь спасатели ликвидируют последствия разгула стихии.

«КП» - Кубань» выяснила, какой будет погода на 25 августа 2021 года в Анапе.

- Ожидаем, что в среду воздух прогреется до плюс 32 градусов, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Также на курорте ожидается штиль. Порывы ветра не превысят 2-4 м/с.