Узнали, где будет отключение света в Сочи 25 августа 2021

Узнали, где будут отключения света в Сочи 25 августа 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключение света в Сочи 25 августа 2021 года произойдет сразу в ряде округов курорта. Уже несколько месяцев в городе не стихает ремонт коммуникаций. Это нужно для бесперебойной работы сетей во время пиковых нагрузок – в начале осени.

Чтобы избежать серьезных поломок в будущем, специалистам приходится временно прекращать подачу электроэнергии в дома жителей. Это не касается всего курорта сразу. Речь идет об отдельных улицах. «КП» – Кубань» узнала, где будет отключение света в Сочи 25 августа 2021 года.

В Адлерском районе на улице 10 лет Октября, СНТ «Горный сад», на улицах Аллейной, Просвещения, Чкалова, Таврической, Крамского, Старошкольной и Фигурной. Здесь частично будет приостановлена подача электричества в промежутке с восьми утра и до шести вечера.

В Хостинском районе с пяти утра и до семи вечера света может не быть на улицах Земляничная, в Краевско-Греческом и Саят-Нова.

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 05:00 и 19:00 на улицах Курортный проспект (частично), в переулке Докучаева, 1-30, и на улице Севастопольской, 1-40.

Лазаревский район останется без света с 07:00 до 19:00. Здесь подачу электричества прекратят в поселке Лоо (Горный Воздух) на улицах Декабристов (частично), Таганрогской, Возрождения, в поселке Вардане на улицах Львовской и Тракторной (обе – частично), в поселке Дагомыс на улицах Армавирской (частично), Фестивальной, Старошоссейной, Летней, в переулке Мебельный, на улицах Делегатской (частично), Рубиновой, на Батумское шоссе (частично) и в ЖК «Каравелла Португалии».