Мэрия Краснодара объяснила, почему не укладывают рельсы на улице Московской

Фото пресс-службы мэрии

Рельсы на новой трамвайной линии по улице Московской не укладывают уже две недели. Жители Краснодара обеспокоены тем, что работы приостановлены и объект сдадут позже намеченного срока. Но в мэрии успокоили - ветка строится по графику, а работы по укладке рельсов временно не ведутся из-за задержки в поставках.

- Необходимые комплектующие для укладки рельсошпальной решетки по улице Московской ожидаются к концу недели. Они приходят партиями. Планируется, что их сборка и установка продолжится на следующей неделе, - объяснили в пресс-службе мэрии.

Фото пресс-службы мэрии

В администрации отметили, что трамвайная ветка строится по графику. Сейчас ведутся другие работы, в частности, на подземном переходе через улицу Петра Метальникова. Там обустраивается лестница и монтируется опалубка перекрытия. А на участке Московской от Петра Метальникова до Солнечной продолжается монтаж кабельных линий.