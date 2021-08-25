Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2021 9:35

В Краснодарском крае подросток выжил, попав под винт лодки

Он получил тяжелые травмы
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подросток находится под наблюдением медиков

Подросток находится под наблюдением медиков

Несчастный случай произошел 11 августа на реке Кирпили. Трое пассажиров перевернулись и выпали из маломерного судна «Касатка 460». В какой-то момент 17-летний подросток попал под винт подвесного двигателя лодки. Мальчик получил серьезные травмы.

- Нанесенный вред здоровью подростку оценивается как тяжкий. Возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего судоводителя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Расследование дела продолжается, назначены различные экспертизы.

Фото: zmsut.sledcom.ru

Фото: zmsut.sledcom.ru