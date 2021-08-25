В Краснодарском крае подросток выжил, попав под винт лодки

Подросток находится под наблюдением медиков

Несчастный случай произошел 11 августа на реке Кирпили. Трое пассажиров перевернулись и выпали из маломерного судна «Касатка 460». В какой-то момент 17-летний подросток попал под винт подвесного двигателя лодки. Мальчик получил серьезные травмы.

- Нанесенный вред здоровью подростку оценивается как тяжкий. Возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего судоводителя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Расследование дела продолжается, назначены различные экспертизы.