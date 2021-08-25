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Общество25 августа 2021 10:00

В финал национального чемпионата WorldSkills Russia-2021 вышли 32 студента и школьника Кубани

Они поборются за первые места
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: kondratyevvi

Фото: kondratyevvi

25 августа в Уфе стартует финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Краснодарский край представляют 32 студента и школьника из разных районов. Соревнования продлятся до 29 августа.

- Это самые масштабные в стране соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

В команду от края вошли студенты, которые учатся в Анапе, Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Апшеронском, Брюховецком, Лабинском, Ейском, Крымском, Ленинградском, Славянском, Тихорецком районах, также от региона выступят два школьника из Краснодара и поселка Ахтырского Абинского района. Удачи кубанским участникам пожелал губернатор Кубани.

- Наш край в Башкирии представляют 32 участника. Удачи ребятам и пусть победит сильнейший! – написал в соцсетях Вениамин Кондратьев.