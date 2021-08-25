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Происшествия25 августа 2021 10:35

На Кубани осудят полицейского за избиение подростка

Инспектор применил силу, приехав на вызов
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы

Полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы

Летом прошлого года в дежурную часть Темрюка поступил вызов – ночью соседи пожаловались на шум и музыку в многоэтажке на улице Набережной. 37-летний инспектор с напарником приехали по адресу. Но мирно решить конфликт не смогли.

- По версии следствия, конфликт полицейского с 17-летним подростком, из-за которого соседи вызвали наряд, дошел до рукоприкладства. Молодой человек стал звонить матери, чтобы она прислала на мобильный фотографии паспорта, который попросил полицейский. Когда подросток вышел на балкон, инспектор подошел сзади к юноше и осуществил захват руками за шею, бросив его на пол. Затем продолжил бить его, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. Дело передано в суд, ему грозит до 10 лет лишения свободы.