Фото с сайта администрации Сочи

2000 дополнительных вакансий появится в Сочи в ближайшее время. Новые рабочие места курорту принесут инвестиционные проекты. Об этом сообщает администрация Сочи.

- Благодаря реализации инвестпроектов в городе появятся крупные спортивные и строительные магазины, на отсутствие которых жалуются как жители, так и гости Сочи, современные апарт-отели и общественные территории, - говорят в мэрии.

Объем инвестиционного портфеля курорта без малого 52 миллиарда рублей. На муниципальном сопровождении сейчас 31 проект. Их реализация позволит трудоустроить 2000 человек. Часть проектов готовы к сдаче. Как, например, бывший пансионат «Олимпийский Дагомыс», который несколько лет находился на реконструкции. Теперь это современный 4-зведочный апарт-отель под брендом международного гостиничного оператора. Другие – реконструкция и развитие «Ривьеры» – находятся в работе. По некоторым готовятся соглашения о намерениях.

Также в Сочи уже нашли инвестора на строительство спортивного гипермаркета и торгового комплекса. Прорабатываются варианты создания гольф-клуба, иппоцентра, футбольного стадиона.

- Мы должны уйти от жилищного строительства и сделать упор на объекты, необходимые сочинцам, а также на создание рабочих мест, - подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский.