На Кубани мошенник обманул пятерых заказчиков на 8 млн рублей

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Белореченском районе бизнесмен нашел объявление в интернете по расчистке участков от насаждений. Мужчина заключил с подрядчиком договор на услуги, перевел деньги, но оказалось, что его «кинули».

- Мужчина перечислил на счет исполнителя оплату в размере 1,8 млн рублей. Подрядчик сказал, что часть денег потратит на покупку бульдозера. Однако после перевода обязательства по договору так и не выполнил. Таким же образом он обманул еще четырех человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

За мошенничество задержали 33-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело. Общая сумма ущерба составила около 8 млн рублей.