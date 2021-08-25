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Происшествия25 августа 2021 11:12

На Кубани мошенник обманул пятерых заказчиков на 8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Белореченском районе бизнесмен нашел объявление в интернете по расчистке участков от насаждений. Мужчина заключил с подрядчиком договор на услуги, перевел деньги, но оказалось, что его «кинули».

- Мужчина перечислил на счет исполнителя оплату в размере 1,8 млн рублей. Подрядчик сказал, что часть денег потратит на покупку бульдозера. Однако после перевода обязательства по договору так и не выполнил. Таким же образом он обманул еще четырех человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

За мошенничество задержали 33-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело. Общая сумма ущерба составила около 8 млн рублей.