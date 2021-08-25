С начала года в Краснодаре стерилизовали 516 бродячих животных

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В Краснодаре продолжают отлавливать бродячих собак для стерилизации. С начала года в городе отловили, чипировали, вакцинировали и вернули в места предыдущего обитания 516 животных. Еще 180 дворняг находятся на передержке в приюте.

- В Краснодаре продолжают оказывать ветеринарную помощь бездомным животным. На этой неделе планируется отловить еще 500 собак. А в течение года их стерилизуют более тысячи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В первую очередь бездомных псов отлавливают около школ, детских садов, медучреждений. Заявки на отлов животных без владельцев принимают в департаменте городского хозяйства и ТЭК, в экстренных случаях – по телефону ЕДДС «050».

Стоит отметить, что в Краснодаре планируют построить первый муниципальный приют для бездомных собак. Под него выделен участок в поселке Берёзовом. Проект представят до 30 сентября.