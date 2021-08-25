Незаконную свалку с ущербом земле в 5,5 миллиона рублей обнаружили в Краснодаре

Фото: пресс-служба прокуратуры края

Еще одну несанкционированную свалку обнаружили сотрудники прокуратуры в Краснодаре. На территории рядом с поселками Победитель и Индустриальный найдено огромное скопление мусора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как подчеркивается в сообщении, на свалке были найдены остатки строительных материалов, покрышки, а также медицинские отходы.

- Несанкционированная свалка располагалась на территории площадью 0,22 гектара, - прокомментировали в пресс-службе. - Ущерб, который нанесен земле, оценен в 5,5 миллиона рублей. По факту проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ "Порча земли".

Для вывоза мусора и приведения земли в порядок подан иск на ответственного за незаконную свалку. С виновного планируют взыскать сумму причиненного ущерба.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что рейды по местам незаконных свалок проведут полиция и казаки в Краснодаре. С начала года уже найдено 297 незаконных сбросов мусора и составлено 487 административных актов.