Телеканал «Краснодар» расширил количество платформ для вещания

Фото: tvkrasnodar.ru

Телеканал «Краснодар» осваивает новые платформы для вещания. Количество ресурсов значительно увеличилось за последние несколько месяцев. Жители города могут найти эфиры в соцсетях, приложениях и других сервисах.

- Трансляции «Краснодара» можно смотреть на платформе онлайн-кинотеатра Wink, у операторов связи Мегафон.ТВ и Tele2. Прямой эфир также доступен в приложении «Смотрешка», - рассказали сотрудники канала.

Кроме того, многие горожане и жители края предпочитают смотреть «Краснодар» через ОТТ-сервисы Лайм, Peers.TV, Vintera.TV.

- Самым привычным для краснодарцев является просмотр линейного вещания телеканала «Краснодар». В краевой столице кабельный канал можно найти на кнопке «22». Также активно развивается digital-направление, - отметила директор по развитию телеканала «Краснодар» Галина Гордеева.

Аккаунты главного городского канала есть во всех соцсетях, в Яндекс.Дзен, YouTube и RuTube. А еще – прямой эфир доступен на сайте «Краснодара» и в собственном мобильном приложении.