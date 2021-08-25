«Хрустальные звездочки» сияют в «Орленке»

Фото: ВДЦ "Орленок".

Участниками смены стали 74 ребенка, все они являются победителями региональных этапов Всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки». В «Орленке» орлята участвуют в полуфинале фестиваля. Дети выступают в номинациях: «Вокал», «Хореография», «Исполнительское мастерство».

- Фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» является одной из площадок, которая дает возможность приобрести опыт концертной деятельности. Здесь, в «Орленке», ребята могут реализовать свой креативный потенциал, найти друзей-единомышленников и провести три недели в плотном сотворчестве. Более того, с помощью опытных наставников дети получают ориентир в будущее и ответы на важные вопросы: точно ли им подходит профессия артиста, хотели бы они заниматься этим профессионально, с какими сложностями сталкиваются творческие люди в современном мире, — прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

Ребят оценивает жюри в составе: народный артист России, главный режиссер Государственного Кремлевского Дворца Евгений Глазов, сопредседатель организационного комитета Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» Владимир Мулов, финалистка телепроекта «Голос» Валентина Бирюкова, заслуженный работник культуры России, главный балетмейстер ВДЦ «Орленок» Анна Зенцова, начальник детского лагеря «Стремительный» Алеся Черных, заместитель начальника отдела организации профессионального образования и воспитательной работы Управления государственной службы и кадров Марина Богачева, представитель Благотворительного фонда «Кузнецкий мост» Елена Парнева.

Важной частью программы является репетиционный творческий блок. Дети участвуют в мастер-классах от специалистов в области культуры и искусства по следующим темам: «Сценическая культура и сценический образ», «Мир музыкальной культуры». Для юных артистов также проводят индивидуальные репетиции.

Победители орлятского этапа смогут побороться за первое место в финале, который пройдет 12 ноября в Центральном академическом театре Российской Армии в Москве.