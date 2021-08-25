Пять школ Краснодарского края поставили на кадастровый учет

Фото пресс-службы Кадастровой палаты

В Краснодарском крае поставили на государственный кадастровый учет четыре общеобразовательные школы в Краснодаре и одну в Кореновске.

- В преддверии начала учебного года зарегистрирована в ЕГРН школа на 550 мест в Кореновске на улице Пролетарской, а также в Краснодаре зарегистрированы две новые школы на 1100 мест на улице Изобильной, 2, и в поселке Знаменском на улице Нарыкова, дом 11. Еще в двух школах Краснодара на учет поставлены дополнительные блоки: №46 и №87, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты края.

Директор ведомства Иван Сулим отметил, что своевременное внесение сведений об объектах социального значения в ЕГРН оказывает положительное влияние на развитие социальной составляющей региона.

- Объект находится под защитой. Благодаря оперативной постановке на государственный кадастровый учет школы смогут открыть двери тысячам школьников в новом учебном году, - отметил руководитель Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.