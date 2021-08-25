Названы самые зараженные города Кубани за сутки

Фото: Иван Макеев

В Краснодарском крае за сутки выявлен 251 случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб края. Пациенты зарегистрированы в 32 районах региона.

Так, в Краснодаре заразилось 49 человек, в Сочи – 33, в Лабинском районе – 23, в Горячем Ключе – 19, в Геленджике – 12, в Курганинском районе – 10. 9 заболевших в Анапе, Туапсинском, Красноармейском и Усть-Лабинском районах, 7 – в Павловском и Кущевском. 6 пациентов зафиксировано в Мостовском и Приморско-Ахтарском и 5 – в Белоглинском и Каневском.

4 заболевших зарегистрировали в Новопокровском и Щербиновском районах. А в Кореновском, Апшеронском, Отрадненском, Северском и Темрюкском – по 3 заболевших COVID-19. По два человека – наименьшее количество - теперь лечатся в Новороссийске, Абинском, Крыловском, Успенском, Крымском, Староминском, Славянском, Белореченском и Ейском районах.

- 115 пациентов по состоянию находятся на ИВЛ, 9 заболевших – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, - сообщают в минздраве региона.

В регионе коронавирус обнаружен у пациентов в возрасте от 6 месяцев до 91 года, из них - 90 мужчин и 161 женщина.

Всего на Кубани зафиксировано 65467 жителей с подтвержденным COVID-19, 48870 из которых выздоровели, а 5033 – скончались.

В крае продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции, региональный план уже выполнен на 66%. Подчеркивается, что чаще COVID-19 стали заболевать малыши до года.