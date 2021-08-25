В Сочи обновили памятник военным летчикам и установили уличную мебель из переработанного пластика

Фото администрации Сочи

В Сочи обновили памятник военным летчикам и у озера установили лавочки. Об этом сообщает мэрия курорта.

Так, в селе Орел-Изумруд привели в порядок мемориал летчикам, погибшим в 1943 году. Для местных жителей это не только воинское захоронение, но и место общения. И для того чтобы жителям было удобнее это делать, администрация Адлерского района дополнительно забетонировала площадку, прилегающую к памятнику, и поставила новые лавочки.

- Жители сельских территорий лишены благ цивилизации, которые могут позволить себе горожане. Несмотря на близость к природе, полноценных зон отдыха у селян мало. И зачастую они приспосабливают под рекреационные места площадки, изначально для этого не предназначенные, - рассказал глава администрации Адлерского района Николай Бескровный. - Территорию памятника также огородили, завезли плодородную землю.

Активисты планируют обустроить клумбы, с растениями обещали помочь власти района.

Преобразилась и общественная территория у Калинового озера. Здесь установили парковую мебель из переработанного пластика, заменили резиновое покрытие на детской площадке и высадили молодые деревья.

- Все общественные территории важно своевременно убирать и благоустраивать, - подчеркнул глава Адлерского района Николай Бескровный.