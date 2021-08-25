Две «Нивы» получила поликлиника Прикубанского округа Краснодара

Фото: instagram.com/ef_filippov

На Кубани продолжается поставка автомобилей для амбулаторно-поликлинической службы медорганизаций. Две «Нивы» получила поликлиника №13 города Краснодара. Об этом сообщил министр здравоохранения Кубани.

- Медицинская организация, которой поставили две новые машины, обслуживает пять микрорайонов Прикубанского округа и 41 садоводческое товарищество. Это порядка 180 тысяч человек, - сообщил Евгений Филиппов в соцсетях.

Новые авто помогут медикам оперативнее выезжать к пациентам, доставлять лекарства, перевозить биологический материал для исследования и доставлять пациентов для лечения и прохождения сложных видов диагностики в медицинские центры города и края.

В августе машины для оказания первичной медпомощи также получили поликлиники в Кавказском, Тихорецком, Калининском, Павловском, Новопокровском, Отрадненском и Тимашевском районах, а также в Сочи, Краснодаре и Анапе.

Всего в 2021 году в города и районы края поставят 344 «Нивы» на 388 млн рублей.