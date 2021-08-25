Юрий Бурлачко прокомментировал развитие агропромышленного комплекса Кубани

Фото: Законодательное собрание края

Руководитель ЗСК Юрий Бурлачко накануне обозначил перспективы развития агропромышленного комплекса Кубани. Об этом он рассказал в интервью краевому изданию.

Так, в ответе на вопрос о влиянии прошедшей стихии Юрий Бурлачко подчеркнул, что это не оказало большого влияния. Благодаря этому удалось определить моменты, на которые следует обратить внимание.

Как подчеркнуто в ходе интервью, прошлогодний дефицит воды сейчас не зафиксирован.

- Аграриям удалось посеять 120 гектаров риса, что превышает установленный план на 5 гектаров, - подчеркнул Юрий Бурлачко. - Ранее была запланирована площадь в 115 гектаров. Это говорит о том, что требуемая для посева влага имеется.

В ходе интервью обсуждалась и тема экспорта кубанской продукции, произведенной АПК, а также цифровизация производства и развитие на Кубани органического земледелия.

- Развитие современных технологий, обновление производства - все это способствует развитию экономики региона, - подчеркнул председатель ЗСК. - Цифровизация позволит агропромышленному комплексу не отставать и идти в ногу со временем.