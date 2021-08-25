Кубанская команда КВН «Русская дорога» выиграла Кубок чемпионов

Фото: instagram.com/p/CS-Bpl4o_o8

Команда КВН «Русская дорога» из Армавира выиграла Кубок чемпионов. Игра состоялась 24 августа в Крыму. За первое место кубанцы боролись с «Татнефтью» из Альметьевска. Также участниками были новички Высшей лиги - представители «ИП Бондарев» из Надыма и «Сборная Снежногорска» из Мурманска.

- Второй раз выиграли Кубок чемпионов! Спасибо команде друзей «ИП Бондарев», это было душевно и по-семейному! Ждите эфира! Спасибо всем кто болел и поддерживал! – поделилась «Русская дорога» известием о победе на официальной странице в Instagram.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в 2018 году дружина из Армавира стала третьей в финале Высшей лиги и объявила о паузе в карьере. Однако длилась она недолго – всего один сезон. Уже в 2020-м команда вновь вернулась в КВН. И возвращение было триумфальным.