В Сочи Mercedes врезался в пассажирский автобус

Фото управления транспорта Сочи

ДТП случилось утром 25 августа в Сочи. Авария произошла в районе супермаркета у поворота на ГАИ.

По предварительной информации, водитель за рулем Mercedes выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автобус, который ехал по маршруту №55.

- Пассажиры в ДТП не пострадали, на место аварии вызваны сотрудники ГИБДД, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинском департаменте транспорта.

Сейчас причины аварии уточняются. Однако из-за ДТП людям придется дольше ждать транспорт.

- Нарушение правил одним из участников движения привело к огромным пробкам на данном участке, а также срыву графика движения, - добавляют «КП» - Кубань» в сочинском департаменте транспорта.