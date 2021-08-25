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Карта Кубани25 августа 2021 13:21

Нашествие комаров удивило туристов в Анапе

Несколько насекомых одновременно садятся на руки, кусая человека
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

Пользователь соцсетей накануне выложил видео. На кадрах видно, как комары «атаковали» Черноморское побережье Анапы. Рой насекомых кружится над пляжем, а туристы и жители страдают от мелких укусов.

- Нашествие комаров, поселок Витязево, летают, летают, а потом начинают кусаться, - комментирует ситуацию пользователь.

Комары атаковали Анапу
Видео: instagram.com/yuraoz/

А так реагируют на комаров туристы, видя такое количество насекомых впервые:

- Для нас это удивительно, раз, два, три, четыре штуки...

В Анапе жители и туристы страдают от нашествия комаров
Видео: instagram.com/yuraoz/

В комментариях к видео выдвинули предположения, что комары атаковали курорт из-за прошедших дождей.

Считается, что лучший способ защиты от насекомых – электрофумигаторы, москитные сетки на окнах и спреи от комаров.

Напомним, накануне на Кубани прошла стихия: дожди затопили многие муниципалитеты региона. Одним из наиболее пострадавших оказалась Анапа.