Нашествие комаров удивило туристов в Анапе

Фото: кадр из видео

Пользователь соцсетей накануне выложил видео. На кадрах видно, как комары «атаковали» Черноморское побережье Анапы. Рой насекомых кружится над пляжем, а туристы и жители страдают от мелких укусов.

- Нашествие комаров, поселок Витязево, летают, летают, а потом начинают кусаться, - комментирует ситуацию пользователь.

А так реагируют на комаров туристы, видя такое количество насекомых впервые:

- Для нас это удивительно, раз, два, три, четыре штуки...

В комментариях к видео выдвинули предположения, что комары атаковали курорт из-за прошедших дождей.

Считается, что лучший способ защиты от насекомых – электрофумигаторы, москитные сетки на окнах и спреи от комаров.

Напомним, накануне на Кубани прошла стихия: дожди затопили многие муниципалитеты региона. Одним из наиболее пострадавших оказалась Анапа.