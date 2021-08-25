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Происшествия25 августа 2021 13:35

Наркотики в перевозимых из США авто обнаружены таможней Новороссийска

Упакованные вещества находились в контейнерах с б/у машинами
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба таможни Новороссийска

Фото: пресс-служба таможни Новороссийска

Сотрудники Новороссийской таможни и пограничной службы пресекли деятельность наркотической контрабанды. Накануне в контейнерах для перевозки имущества, где находились автомобили из США, обнаружены емкости с запрещенными веществами. Об этом сообщает пресс-служба таможни города-героя.

- Морское судно, где и были обнаружены следы незаконной деятельности, прибыло в июле 2021 года. В машинах найдены шприц, полимерный пакет, вещество, похожее на гель, таблетки. В ходе проверки установлено, что всего перевозилось 72,19 грамма гашишного масла, 1,02 грамма марихуаны и 1,25 грамма псевдоэфедрина, - прокомментировал начальник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новороссийской таможни Александр Чертков.

Таможней уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических веществ», а по факту произошедшего идет следствие.