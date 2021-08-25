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Общество25 августа 2021 13:55

На Кубани за 5 лет сельхозкооперативам направлено больше 600 млн рублей

В регионе активно поддерживаются молодые фермерские объединения
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае развивают сельхозкооперации. Каждый год фермерам предоставляются региональные гранты.

- С 2017 года 20 кооперативов получили больше 600 млн рублей. Краевая программа поддержки помогает фермерам быть конкурентоспособными и устойчивыми в современных условиях ведения бизнеса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этом году начинающим сельхозкооперативам направлено 55 млн рублей. Сегодня в Краснодарском крае работает 168 сельхозкооперативов, в которых состоит более 2,2 тысячи пайщиков.