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Общество25 августа 2021 13:55

Две квартиры для медработников выделено минздраву Кубани

Недвижимость передана краевой телерадиокомпанией «Новое телевидение Кубани»
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Иван Макеев

Фото: Иван Макеев

Министерство здравоохранения Краснодарского края получило в подарок две квартиры. Жилплощадь предоставлена министерству с целью передачи медицинским работникам. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Более 10 лет назад региональная телерадиокомпания «Новое телевидение Кубани» приобрела две квартиры, которые в скором времени оказались неиспользуемыми. Сотрудники провели обсуждение, в ходе которого было решено передать недвижимость минздраву региона для помощи врачам, нуждающимся в жилье.

- В ходе диалога с департаментом уже определено, каким больницам передадут жилплощади. Это специализированная клиническая инфекционная больница и Наркологический диспансер Краснодара, - прокомментировала руководитель департамента информационной политики Кубани Галина Жукова. – Такой вариант использования недвижимости поможет решить квартирный вопрос нескольким семьям.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что две «Нивы» получила поликлиника Прикубанского округа Краснодара. Медики смогут оперативнее выезжать к пациентам.