Ущерб от ливней урожаю винодельни «Фанагория» оценили в 300 миллионов рублей

Фото: Николай Оберемченко

Погода на Кубани успокоилась, ливни прошли, а ликвидация последствий продолжается. Так, винодельней «Фанагория» подсчитан ущерб, нанесенный стихией растущему винограду. Об этом накануне сообщили в официальном Instagram-аккаунте предприятия.

- Ранее планировалось собрать 30 тысяч тонн, теперь урожай составит по подсчетам 24 тысячи тонн - это 300 миллионов, если переводить в рубли, - подчеркивается в сообщении.

- Почва полностью не высохла, если где-то земля восстановилась, мы вводим технику, - комментирует главный агроном «Фанагории-Агро» Николай Мороз. - Также сейчас от заболеваний обработано 330 гектаров, а ягоды ранних сортов полопались из-за ливней.

От стихии пострадала и конструкция для поддержки винограда. Ущерб оценен в 22 миллиона рублей.

Непогода заставила изменить сроки сбора урожая. Сейчас внимание уделено ранним пострадавшим сортам, которые пойдут на переработку для винных (коньячных) спиртов.