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Общество25 августа 2021 14:38

В Тимашевске отлавливают безнадзорных собак

Животных стерилизуют и отпускают в прежние места обитания
Евгения СОРОКА
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Отловленные собаки попадают в приют, где им делают стерилизацию и ставят прививки от бешенства.

Отловленные собаки попадают в приют, где им делают стерилизацию и ставят прививки от бешенства.

Фото: Виталий КАРНАУХ

Мэрия Тимашевска заключила контракт на отлов безнадзорных животных с индивидуальным предпринимателем. Приоритетными адресами стали места, о которых сообщали в обращениях жители города, а также вблизи социальных учреждений.

– Федеральным законодательством запрещено убивать безнадзорных животных. В прошлом году мы выходили на аукцион, но желающих не оказалось. В этом году нам повезло! Отловленные собаки попадают в приют, где им делают стерилизацию и ставят прививки от бешенства, а затем выпускают обратно на те же места, где были пойманы, – рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.

О планируемом отлове администрация оповещала граждан. Кроме того, фотографии отловленных животных индивидуальный предприниматель публиковал на сайте www.отлов-собак.рф. Процесс работы с безнадзорными животными записывается на видео. Всего в Тимашевске с начала года отловили 32 бездомных собаки, сообщили в пресс-службе администрации Тимашевского городского поселения.