РНКБ принял первые заявки на ипотечное кредитование коммерческой недвижимости

В первый месяц с момента запуска новой ипотечной программы банк РНКБ получил заявки на оформление ипотечных кредитов для приобретения нежилых помещений и машино-мест на сумму более 100 млн рублей. Выданы первые 20 кредитов, из которых 11 – на приобретение коммерческой и торговой недвижимости, и еще 9 – на покупку мест для парковки автомобиля в новых жилых комплексах. Еще 25 кредитов в рамках данной программы находятся в процессе оформления и готовятся к выдаче.

Напомним, с июля 2021 года физические лица могут оформить в ипотеку следующие готовые или строящиеся нежилые помещения:

апартаменты;

машино-места;

офисные и торговые помещения;

помещения свободного назначения.

Кредитование осуществляется на стандартных условиях в рамках действующих ипотечных программ на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках, за исключением государственных льготных программ – Господдержка 2021, Военная ипотека, Семейная ипотека, Сельская ипотека.

- Минимальный ежемесячный платеж за собственное машино-место может составлять от пяти тысяч рублей с небольшим, что фактически сопоставимо со стоимостью ежемесячной аренды за платную стоянку, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Во многих жилых комплексах, которые сейчас строятся в Крыму, есть возможность приобрести вместе с квартирой и место для парковки – это и удобно, и безопасно для вашего автомобиля.

Подать заявку на получение ипотечного кредита можно дистанционно на сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ24/7». Более 40% заявок подается клиентами на сайте банка или в мобильном приложении банка без посещения офиса. Более 90% клиентов в Крыму получают решение по ипотечной заявке в РНКБ в течение часа. Большинство ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке регистрируются РНКБ полностью в электронном виде.