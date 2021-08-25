Вода в Черном и Азовском морях на Кубани прогрелась после ливней

Запрет на купание продолжается в Анапе

Стихия, вызванная мезоциклоном в крае, прошла, а природа продолжает восстанавливаться. Как сообщают синоптики, вода в Черном и Азовском морях прогрелась после обильных осадков.

Так, в Новороссийске, Геленджике, Сочи и Туапсе зафиксирована температура до +26 градусов тепла. В Анапе и Приморско-Ахтарске море прогрелось хуже - 24 градуса. Вода Азовского побережья в Ейске и Темрюке потеплела до 25 градусов.

Стоит отметить, что в июле температура воды достигала 31 градуса тепла. Сейчас на побережьях сохраняется солнечная погода. Однако, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Кубань», в Анапе купание в море еще не разрешено. Вода не соответствует нормам.