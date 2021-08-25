Урожай на полях Славянского района пострадал от непогоды

Фото: администрация Славянского района

Дожди на Кубани нанесли огромный ущерб не только домам жителей. Серьезно пострадали урожаи в муниципалитетах края. Так, серьезный ущерб стихия нанесла угодьям Славянского района. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Так, из-за обильных осадков подтоплены 2092 гектара подсолнечника, 12 045 гектаров риса, 4200 гектаров сои и 117 гектаров кукурузы, пострадало более 11 тысяч гектаров риса. Как подчеркивается в сообщении, затоплено 4843 гектара главной культуры муниципалитета - риса.

- От удара непогоды пострадали и технические сооружения - теплицы. Ветром повалены деревья и из-за ливней подтоплены многие сады, - комментируют в администрации.

Сейчас продолжаются восстановительные работы: ведется откачка воды. Результаты уже заметны - вода идет на спад.