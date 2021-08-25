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Общество25 августа 2021 15:27

За свалку в центре Сочи чиновнику мэрии вынесли «предупреждение»

Дело на контроле у прокуратуры
Елена МОСКАЛЕВА
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из архива "КП"

из архива "КП"

За свалку в центре Сочи чиновнику мэрии вынесли «предупреждение». Несанкционированную мусорку обнаружили на улице Первомайской, практически по соседству с элитной застройкой. Об этом сообщает прокуратура Сочи.

- Наказание за это понес первый заместитель главы Центрального района Сочи, - говорят в прокуратуре. - Чиновники привлекли к ответственности за нарушение природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Ему вынесли предупреждение.

А стихийные кучи мусора после этого убрали.