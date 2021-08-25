В Сочи хозяин дома изнасиловал 17-летнюю туристку, остановившуюся у него в выходные вместе с мамой

В Сочи задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи мама с 17-летней дочкой приехали из Краснодара отдохнуть в выходные. А чтобы сэкономить на гостинице, поселились в частном доме. Подруга женщины посоветовала там остановиться. Жилье за символичную плату сдавал 60-летний Иван Игорев (имя изменено. - Авт.). Но отдых у матери с дочкой закончился, так и не успев начаться.

- Утром мама пришла к нам с заявлением, - рассказал сайту «КП» - Кубань» источник в УВД Сочи. - И попросила привлечь к ответственности владельца дома Ивана Игорева. По ее словам, мужчина совершил с ее несовершеннолетней дочерью половой акт против воли девочки.

Как рассказал kp.ru источник в полиции, после того как мать с дочерью заселились, они решили отметить приезд. Позвали к столу и хозяина. 17-летняя девочка в тот вечер выпила, мать разрешила. А в два часа ночи ей стало плохо, она пошла спать в комнату на втором этаже. Но проснулась от боли. Открыв глаза, девочка увидела Ивана.

- Маме утром она не стала ничего говорить, а лишь постирала простынь и свое нижнее белье, - рассказывает источник. - Но потом ей стало плохо, и девочка созналась матери, что ночью над ней надругался 60-летний хозяин дома.

После заявления от матери мужчину задержали.

- Возбуждено уголовное дело по стать 131 УК РФ («Изнасилование»), в настоящее время ведутся следственные мероприятия, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.