Работу игорного зала пресекли в Краснодаре

Фото: Михаил Фролов

Запрещенное игорное заведение накануне обнаружили в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по городу. Зал работал подпольно под видом букмекерского клуба - ставки на спорт.

- В ходе проверки органами были обнаружены компьютерное оборудование с 16 системными блоками, мобильный телефон, игральные карты, а также деньги - 65 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе управления МВД Краснодара.

Зафиксированные проверкой данные направлены на рассмотрение для принятия процессуального решения.

Ранее подобную незаконную деятельность пресекли в Усть-Лабинске. Заведение располагалось в зале, который арендовал 39-летний житель Ставропольского края.