Фото с сайта администрации Сочи

В Сочи участники «Новой волны» заложили памятную звезду. Теперь имена победителей «Новой волны - 2021» прочтут все, кто гуляет по основному гостевому маршруту Сочи. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

- В торжественной церемонии закладки нового памятного символа участвовали 11 финалистов «Новой волны» 2021 года из девяти стран мира. Помимо «звезды», конкурсанты по традиции заложили барельеф «Новая волна - 2021» на улице Несебрской, - рассказали в администрации Сочи.

«Новая волна» проходит в Сочи с 2015 года. Перерыв был только в 2020 году в связи с пандемией.

По словам мэра курорта Алексея Копайгородского, зачастую туристы подгадывают дни отпуска так, чтобы они совпадали с фестивалем.

- Популярность проекта - это оценка заслуг организаторов, а для нас - возможность продемонстрировать гостеприимство, - сказал глава Сочи.