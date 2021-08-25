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Общество25 августа 2021 16:22

304 боеприпаса обнаружили около дома в Тихорецке Краснодарского края

На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые позже уничтожили найденные снаряды
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: ГУ Росгвардии по краю

Фото: ГУ Росгвардии по краю

Возле одного из домов Тихорецка велись земляные работы. В процессе случайно были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по краю.

- На место сразу прибыли взрывотехники. В ходе осмотра было найдено более 300 оружейных снарядов, - прокомментировали в ведомстве. - Все найденные боеприпасы обезврежены.

В частности, в земле обнаружено 304 объекта, из них - 86 разнокалиберных артиллерийских снарядов, 217 50-миллиметровых минометных мин и одна ружейная граната.

В тот же день в Тихорецком районе также были найдены две 82-мм минометные мины. Боеприпасы раскопали в поселке Тихоньком.